"Топливо роста". Российская экономика переходит на новую нефть

Цифровая эпоха радикально изменила природу экономического роста. Сегодня главным источником производительности становятся не сырьевые ресурсы и не физический... | 21.10.2025

мнения аналитиков

минфин

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Цифровая эпоха радикально изменила природу экономического роста. Сегодня главным источником производительности становятся не сырьевые ресурсы и не физический капитал, а данные. То, что когда-то считалось побочным продуктом деятельности компаний, превратилось в стратегический актив, определяющий конкурентоспособность государств и корпораций. Именно поэтому экономика данных становится новой формой индустриализации — интеллектуальной и технологической одновременно.Экономика данных: новая энергия ростаДля России этот переход имеет особое значение. В условиях внешнего давления, ограничения доступа к иностранным технологиям и рынкам именно цифровизация формирует основу экономического суверенитета. Тем самым данные становятся "новой нефтью", но с более высоким мультипликативным эффектом: они усиливают управление, ускоряют принятие решений, создают новые сервисы и рынки. При этом ключевым фактором становится не просто сбор информации, а способность превращать данные в экономическую ценность через аналитику, искусственный интеллект и цифровые платформы.Важно понимать, что современная экономика данных — это не отдельный сектор, а сквозная экосистема, пронизывающая все уровни: от государства до малого бизнеса и индивида. Внедрение цифровых решений уже сегодня добавляет России до 1,5 п. п. к годовому темпу роста ВВП, а потенциал экономического эффекта оценивается в 4–5 трлн рублей ежегодно.Инфраструктура данных: как государство собирает "каркас" цифровой экономикиЧтобы экономика данных стала реальным источником роста, необходима база: национальные проекты, суверенная ИТ-инфраструктура и понятные правила для бизнеса. Здесь следует отметить, что цифровое направление уже закреплено в бюджетных приоритетах. По данным Минфина, совокупные расходы федерального бюджета на нацпроекты к 1 октября 2025 года достигли около 4,25 трлн руб. (70% годового плана), причём цифровые инициативы — от сервисов гос. управления до отраслевых платформ — входят в эту корзину как отдельные линии финансирования.Второй опорой выступает стратегический контур по ИИ и данным. Обновлённая до 2030 года национальная стратегия развития ИИ задаёт рамку для его внедрения и координации с бизнесом, а правительство параллельно разворачивает инфраструктуру — от центров компетенций до отраслевых витрин данных и проектного финансирования. Это, по сути, "маяк" для частных инвестиций и ориентир для отраслей, где эффект от ИИ быстрее монетизируется.Третий слой — это физическая инфраструктура: дата-центры и высокопроизводительные вычисления (ВПВ). Минцифры утвердило новую классификацию центров обработки данных (ЦОД) по уровню надёжности, а рынок ускоренно наращивает мощность — совокупная ИТ-нагрузка российского рынка ЦОДов в 2025 году измеряется тысячами мегаватт с устойчивым горизонтом роста до 2030 года.Наконец, важно, что цифровая инфраструктура интегрируется в контуры госуправления и финансовых сервисов. Развивается единая цифровая платформа гос. услуг и отраслевых систем — ГосТех, а в платежном контуре тестируется цифровой рубль с прицелом на массовое внедрение в 2026 году.Таким образом, инфраструктурный "каркас" складывается из четырёх взаимосвязанных элементов: бюджетного ресурса, стратегического контура (ИИ и данные), вычислительной базы (ЦОДы и ВПВ) и цифровых платформ в госуправлении и расчётах. Именно на этой базе бизнес сможет строить продукты данных — от индустриальных аналитических систем до финтеха и логистики.Алгоритмы эффективности: как цифровизация перестраивает бизнес-моделиСегодня цифровизация — это новая архитектура конкурентоспособности бизнеса. В промышленности, транспорте, энергетике и финансах цифровые технологии становятся фактором, который меняет не просто процессы, а сами экономические принципы. Здесь важно понимать, что данные перестают быть побочным продуктом деятельности — они становятся основным производственным ресурсом.В промышленности цифровые двойники, сенсорные системы и искусственный интеллект превращают производство в самообучающуюся систему. По данным Минпромторга, уже более 45% крупных предприятий России используют элементы промышленного интернета вещей, а цифровые двойники внедрены на свыше 200 промышленных площадках. Это означает, что модель "предсказуемого завода" перестаёт быть футуристикой.Финансовый сектор переживает схожую революцию. Банки и страховые компании переходят от классической модели обслуживания к платформенным экосистемам, где данные клиента становятся источником ценности. Искусственный интеллект используется для оценки рисков, прогнозирования дефолтов, таргетирования продуктов. По данным Банка России, около 80% крупных банков уже применяют технологии машинного обучения в управлении рисками и аналитике клиентских данных.Особое значение цифровизация приобретает в логистике и транспорте. Здесь алгоритмы буквально соединяют экономику. "Умные" системы управления потоками, предиктивная аналитика в железнодорожном транспорте и авиаперевозках, цифровые карты грузов и интеграция с таможенными платформами создают новую прозрачность цепочек поставок, где каждый контейнер, тонна или киловатт имеют цифровой след. Для России, как страны-транзитёра, это стратегический ресурс.В этом контексте особенно показательно, что цифровизация уже изменила саму философию бизнеса. Если раньше главным активом была инфраструктура, то теперь — скорость адаптации к данным. Компании, которые умеют превращать данные в решения, получают не просто преимущество, а новое качество устойчивости. Главный вывод здесь — цифровизация перестраивает не отрасли, а экономику как систему, где информация становится формой капитала.Данные в рост: стратегия на десятилетиеСтратегическая перспектива здесь, на мой взгляд, однозначна. Экономика данных способна стать новым драйвером роста России при одном условии — если мы перейдём от проектной цифровизации к полноценной цифровой экономике, где данные рассматриваются как экономический актив, а не побочный продукт процессов. Это качественный сдвиг. Компании и государство должны не просто собирать массивы информации, а управлять её жизненным циклом — от происхождения и качества до монетизации и защиты.Далее — финансовая архитектура роста. Чтобы данные превратились в актив, нужны "длинные" рублёвые деньги на инфраструктуру (ЦОДы, каналы связи, ВПВ) и на прикладные сервисы (аналитические платформы, отраслевые ИИ-приложения). Роль государства здесь должна заключаться в том, чтобы снизить стоимость капитала на ранних стадиях (софинансирование, проектные займы, ускоренная амортизация для ИТ-инвестиций), а роль частного сектора — превратить эти вложения в выручку через экспорт цифровых сервисов, индустриальные платформы, финтех и логистику.Выигрывать будут те, кто уже сейчас строит продуктовую логику вокруг данных. Это означает инвентаризацию источников данных, внедрение единых корпоративных стандартов качества, создание ролей уровня CDO (Chief Data Officer), перенос бизнес-аналитики туда, где критична скорость, и системную работу с кадрами — от инженеров данных до продуктовых ИИ-команд. Государству, в свою очередь, следует удерживать баланс между безопасностью и открытостью. Необходимо усиливать киберустойчивость и суверенные компоненты, но не "душить" рынок чрезмерным регулированием.Подводя итог, можно утверждать, что экономика данных может стать для России не разовой модернизацией, а новой моделью роста, если совместить три компонента: доверие (прозрачные правила оборота данных), капитал ("длинные" инвестиции в инфраструктуру и продукты) и координацию политики (синхронизация регулятора, бюджета и частного сектора). Готовиться к этой реальности нужно уже сейчас. Компаниям следует перестраивать процессы под данные и ИИ, государству — обеспечивать предсказуемость и стандарты, финансовому сектору — предоставлять "длинные" деньги под цифровые активы. Тогда цифровая трансформация перестанет быть лозунгом и станет источником устойчивой производительности, экспортных ниш и, в конечном счёте, долгосрочного экономического роста.Автор - Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

