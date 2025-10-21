Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Экс-зампреда правительства Ульяновской области заподозрили в махинациях
Экс-зампреда правительства Ульяновской области заподозрили в махинациях
САМАРА, 21 окт - ПРАЙМ. Бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области подозревают в махинациях с госконтрактом стоимостью более 317 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. "По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш, сумма контракта составляла свыше 317 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК России по региону. По данным следователей, подозреваемый также давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, кроме того, он изменял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика. После того, как фигуранта доставили в Ульяновск, его задержали. Следствие планирует во вторник предъявить задержанному обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
общество , ульяновск, рф
Мошенничество, Общество , Ульяновск, РФ
09:15 21.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
САМАРА, 21 окт - ПРАЙМ. Бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области подозревают в махинациях с госконтрактом стоимостью более 317 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
"По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш, сумма контракта составляла свыше 317 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
По данным следователей, подозреваемый также давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, кроме того, он изменял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.
После того, как фигуранта доставили в Ульяновск, его задержали. Следствие планирует во вторник предъявить задержанному обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
