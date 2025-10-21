https://1prime.ru/20251021/makhinatsii-863743818.html
Экс-зампреда правительства Ульяновской области заподозрили в махинациях
2025-10-21T09:15+0300
общество
ульяновск
рф
САМАРА, 21 окт - ПРАЙМ. Бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области подозревают в махинациях с госконтрактом стоимостью более 317 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. "По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш, сумма контракта составляла свыше 317 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК России по региону. По данным следователей, подозреваемый также давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, кроме того, он изменял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика. После того, как фигуранта доставили в Ульяновск, его задержали. Следствие планирует во вторник предъявить задержанному обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
