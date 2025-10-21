https://1prime.ru/20251021/med--863744168.html
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
экономика
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,9995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос - на 0,21%, до 98,84 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,53%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос на металл. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,82%, до 10 691,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,04%, до 2 776,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,53%, до 2 987,5 доллара.
