Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 21.10.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
2025-10-21T09:18+0300
2025-10-21T09:18+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,9995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос - на 0,21%, до 98,84 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,53%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос на металл. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,82%, до 10 691,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,04%, до 2 776,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,53%, до 2 987,5 доллара.
09:18 21.10.2025
 
© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,9995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос - на 0,21%, до 98,84 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,53%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос на металл.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,82%, до 10 691,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,04%, до 2 776,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,53%, до 2 987,5 доллара.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Мировое производство рафинированной меди выросло на 4%
Вчера, 21:16
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
