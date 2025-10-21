https://1prime.ru/20251021/med--863744168.html

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 21.10.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T09:18+0300

2025-10-21T09:18+0300

2025-10-21T09:18+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,9995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос - на 0,21%, до 98,84 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,53%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что снижает спрос на металл. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,82%, до 10 691,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,04%, до 2 776,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 1,53%, до 2 987,5 доллара.

https://1prime.ru/20251020/med-863731059.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex