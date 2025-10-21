https://1prime.ru/20251021/minfin-863779290.html

Минфин и ЦБ договорились о расчетах в криптовалюте во внешней торговле

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, с усилением контроля со стороны регулятора, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка, крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка", - сказал Силуанов по итогам стратегической сессии "Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса"."Поэтому мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе", - подчеркнул он.

