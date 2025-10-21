Минпромторг прорабатывает расширение списка автомобилей для такси

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:47 21.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси едет в тоннеле
Автомобиль такси едет в тоннеле - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Автомобиль такси едет в тоннеле. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов.
Он напомнил, что Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. Это было сделано, добавил он, чтобы участники рынка могли примерно планировать по будущим закупкам.
"С точки зрения дальнейшего движения, уже сейчас по поручению министра мы прорабатываем возможности некоторого расширения этого списка. Фокус на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта, и вы помните, там у нас предусмотрено в соответствии с законом, требуется получение отдельного решения правительства на этот счет… Мы сейчас занимаемся этой работой", - сообщил Каримов на совещании в Совфеде.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отмечали в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
Позже в ведомстве уточнили, что итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей. Перечень автомобилей, которые можно будет закупать в такси, планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе "Автотор".
Автомобили такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Сроки вступления в силу закона о локализации такси переносить не будут
14 октября, 16:56
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинМинпромторгУАЗSollers
 
 
