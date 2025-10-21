Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области - 21.10.2025
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области - 21.10.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области
Минсельхоз РФ запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до конца текущего года, соответствующий приказ размещен на портале официального... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до конца текущего года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области", - говорится в документе. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. Как отмечается в документе, решение основано на законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
13:01 21.10.2025
 
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области

Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в Новосибирской области до конца года

© РИА Новости . Ю. Астафьев
Пресноводный рак. Белое озеро
Пресноводный рак. Белое озеро - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Ю. Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до конца текущего года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Закрыть по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области", - говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.
Как отмечается в документе, решение основано на законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
