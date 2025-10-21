https://1prime.ru/20251021/minselkhoz--863759859.html
Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до конца текущего года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области", - говорится в документе. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. Как отмечается в документе, решение основано на законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
