Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области

Минсельхоз запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ запретил промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до конца текущего года, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Закрыть по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области", - говорится в документе. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. Как отмечается в документе, решение основано на законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

