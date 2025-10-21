Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Мирошник назвал объекты энергетики приоритетными целями ВСУ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские объекты энергетики остаются приоритетными целями украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Приоритетными целями ударов украинских боевиков оставались объекты энергетики", - сказал Мирошник в своем еженедельном докладе за 13-19 октября, который есть в распоряжении агентства. Посол сообщил, что чаще всего атакам подвергались трансформаторные подстанции. В частности, наиболее масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Херсонской области, где в результате ударов по электроподстанциям "Виноградово" и "Рубановка" без энергоснабжения остались порядка 100 тысяч жителей в пяти муниципальных округах, отметил Мирошник. В Волгоградской области из-за атаки на электроподстанцию "Балашовская" энергоснабжение отсутствовало в трех муниципальных районах с населением в 24328 человек, добавил посол. По данным Мирошника, в ЛНР в результате удара по подстанции "Сватово" без энергоснабжения остались порядка 16 тысяч человек. Случаи отключения энергоснабжения вследствие атак ВФУ также фиксировались в Брянской области в трех населенных пунктах Климовского района и в 11 населенных пунктах Комаричского района, подчеркнул посол. По информации Мирошника, в Белгородской области повреждение электротрансформатора в поселке Красная Яруга повлекло отключение энергоснабжения для 7 тысяч человек в 21 населенном пункте. В Крыму в связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения электроэнергии, объявил посол. "На прошедшей неделе украинские боевики преднамеренными ударами по энергетической инфраструктуре оставили без энергоснабжения более 200 тысяч гражданских абонентов", - заключил Мирошник.
07:17 21.10.2025
 
Мирошник назвал объекты энергетики приоритетными целями ВСУ

Мирошник: объекты энергетики остаются приоритетными целями ВСУ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские объекты энергетики остаются приоритетными целями украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Приоритетными целями ударов украинских боевиков оставались объекты энергетики", - сказал Мирошник в своем еженедельном докладе за 13-19 октября, который есть в распоряжении агентства.
Посол сообщил, что чаще всего атакам подвергались трансформаторные подстанции. В частности, наиболее масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Херсонской области, где в результате ударов по электроподстанциям "Виноградово" и "Рубановка" без энергоснабжения остались порядка 100 тысяч жителей в пяти муниципальных округах, отметил Мирошник. В Волгоградской области из-за атаки на электроподстанцию "Балашовская" энергоснабжение отсутствовало в трех муниципальных районах с населением в 24328 человек, добавил посол. По данным Мирошника, в ЛНР в результате удара по подстанции "Сватово" без энергоснабжения остались порядка 16 тысяч человек.
Случаи отключения энергоснабжения вследствие атак ВФУ также фиксировались в Брянской области в трех населенных пунктах Климовского района и в 11 населенных пунктах Комаричского района, подчеркнул посол. По информации Мирошника, в Белгородской области повреждение электротрансформатора в поселке Красная Яруга повлекло отключение энергоснабжения для 7 тысяч человек в 21 населенном пункте. В Крыму в связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения электроэнергии, объявил посол.
"На прошедшей неделе украинские боевики преднамеренными ударами по энергетической инфраструктуре оставили без энергоснабжения более 200 тысяч гражданских абонентов", - заключил Мирошник.
 
