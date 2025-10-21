https://1prime.ru/20251021/mishustin--863762119.html
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны
Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:10+0300
2025-10-21T13:10+0300
2025-10-21T13:10+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/39/838523981_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_b3962f03b65d6f765fa5b39a853f972f.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно одновременно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, где он рождается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761253.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/39/838523981_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_033129606cadbd8b3e34367d374473ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны
Мишустин призвал принять меры по усилению "Сделано в России" внутри страны