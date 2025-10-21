https://1prime.ru/20251021/mishustin--863762119.html

Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно одновременно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, где он рождается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".

