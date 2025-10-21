Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/mishustin--863762119.html
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны
Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:10+0300
2025-10-21T13:10+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/39/838523981_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_b3962f03b65d6f765fa5b39a853f972f.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно одновременно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, где он рождается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761253.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/39/838523981_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_033129606cadbd8b3e34367d374473ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
13:10 21.10.2025
 
Мишустин призвал укрепить бренд "Сделано в России" внутри страны

Мишустин призвал принять меры по усилению "Сделано в России" внутри страны

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нужно одновременно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, где он рождается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле
13:08
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала