Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда
Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда
Необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T15:47+0300
2025-10-21T15:47+0300
2025-10-21T15:47+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых для снижения налоговых выплат на социальное страхование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. "Надо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование", - сказал Мишустин на стратсессии.
рф
россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда
Мишустин заявил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда