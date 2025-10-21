https://1prime.ru/20251021/mishustin--863773045.html

Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда

2025-10-21T15:47+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых для снижения налоговых выплат на социальное страхование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. "Надо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование", - сказал Мишустин на стратсессии.

рф

россия, рф, михаил мишустин