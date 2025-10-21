Мишустин призвал не допускать злоупотреблений при самозанятости

https://1prime.ru/20251021/mishustin--863773326.html
2025-10-21T15:48+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Важно, чтобы при использовании механизма самозанятости не было злоупотреблений, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. "Действие специального режима для самозанятых продолжается. Здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений", - сказал Мишустин на стратсессии.
