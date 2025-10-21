https://1prime.ru/20251021/mishustin--863774313.html
Мишустин рассказал о снижении наценок на товары первой цены
Мишустин рассказал о снижении наценок на товары первой цены - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о снижении наценок на товары первой цены
Правительству РФ удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, сообщил... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:09+0300
2025-10-21T16:09+0300
2025-10-21T16:09+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965750_0:88:2673:1592_1920x0_80_0_0_fe5c19085263814577a879f83e2f3c51.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Правительству РФ удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. Мишустин напомнил, что в конце года завершается реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы. "В его рамках проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания. Велась работа и с торговыми сетями. Удалось добиться кратного снижения наценок по товарам так называемой "первой цены" в наиболее доступных своих сегментах", - сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что кабмином утвержден новый план, рассчитанный на период до 2030 года. Он направлен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Мишустин.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965750_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_6de54208536a8be762aded69e826698a.jpg
