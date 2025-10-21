https://1prime.ru/20251021/mishustin--863774313.html

Мишустин рассказал о снижении наценок на товары первой цены

экономика

россия

рф

михаил мишустин

владимир путин

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Правительству РФ удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. Мишустин напомнил, что в конце года завершается реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы. "В его рамках проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания. Велась работа и с торговыми сетями. Удалось добиться кратного снижения наценок по товарам так называемой "первой цены" в наиболее доступных своих сегментах", - сказал Мишустин. Глава правительства напомнил, что кабмином утвержден новый план, рассчитанный на период до 2030 года. Он направлен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Мишустин.

рф

