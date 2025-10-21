Мишустин назвал направления борьбы с серыми схемами в бизнесе

https://1prime.ru/20251021/mishustin--863774717.html

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе. Премьер-министр во вторник провел стратегическую сессию о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса. Он отметил, что российская таможня регулярно выявляет товары, ввезенные в РФ с использованием схем ухода от НДС. "Ежегодно мобильными группами таможни выявляются значительные объемы, по которым присутствуют признаки ухода от налога на добавленную стоимость. Оплата при этом производится либо наличными, либо через цифровые валюты, последующая реализация - через тех, кто использует упрощенку и, соответственно, не платит косвенные налоги. Ключевая наша задача - выработать такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным", - подчеркнул Мишустин. Для этого власти занимаются сближением таможенных систем управления рисками в странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности, уточнил он. "Это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс, но заниматься им надо, это необходимо. Важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке: от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России вне зависимости от формы их совершения", - заявил глава кабмина. Он подчеркнул, что необходимо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование. "Особого внимания заслуживает и борьба с нелегальным кредитованием, способствующим перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону. И пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо", - указал Мишустин.

