https://1prime.ru/20251021/mishustin-863736517.html

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России" - 21.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T00:18+0300

2025-10-21T00:18+0300

2025-10-21T00:18+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

денис мантуров

антон алиханов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863736517.jpg?1760995081

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба правительства. "Двадцать первого октября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" на тему "Россия – миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе кабмина отметили, что в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, денис мантуров, антон алиханов