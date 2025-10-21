https://1prime.ru/20251021/mishustin-863736517.html
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России" - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T00:18+0300
2025-10-21T00:18+0300
2025-10-21T00:18+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
денис мантуров
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863736517.jpg?1760995081
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба правительства.
"Двадцать первого октября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" на тему "Россия – миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе кабмина отметили, что в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, денис мантуров, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Алиханов
Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на форуме «Сделано в России»
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба правительства.
"Двадцать первого октября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" на тему "Россия – миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе кабмина отметили, что в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.