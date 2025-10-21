Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции - 21.10.2025
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции
Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2025-10-21T13:07+0300
2025-10-21T13:07+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поставки за рубеж машиностроительной продукции ежегодно превышают два триллиона рублей. И по итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть. В частности, речь идет о решениях для электроэнергетики, секторов добычи и транспортировки нефти, газа, железнодорожного транспорта", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
13:07 21.10.2025
 
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции

Мишустин: объемы экспорта машиностроительной продукции выросли на треть

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Поставки за рубеж машиностроительной продукции ежегодно превышают два триллиона рублей. И по итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть. В частности, речь идет о решениях для электроэнергетики, секторов добычи и транспортировки нефти, газа, железнодорожного транспорта", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по наращиванию экспорта
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
