Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции

Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции

21.10.2025

2025-10-21T13:07+0300

2025-10-21T13:07+0300

2025-10-21T13:07+0300

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поставки за рубеж машиностроительной продукции ежегодно превышают два триллиона рублей. И по итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть. В частности, речь идет о решениях для электроэнергетики, секторов добычи и транспортировки нефти, газа, железнодорожного транспорта", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".

