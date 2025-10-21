https://1prime.ru/20251021/mishustin-863760710.html
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции
Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:07+0300
2025-10-21T13:07+0300
2025-10-21T13:07+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_b2f02ca6c19d2758b8122781b5e29df0.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт Россией машиностроительной продукции по итогам семи месяцев 2025 года вырос более чем на треть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поставки за рубеж машиностроительной продукции ежегодно превышают два триллиона рублей. И по итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть. В частности, речь идет о решениях для электроэнергетики, секторов добычи и транспортировки нефти, газа, железнодорожного транспорта", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
https://1prime.ru/20251021/avto-863748732.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:27:2337:1779_1920x0_80_0_0_c11bfa80248d1a8d37c71786a560d02d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об увеличении экспорта машиностроительной продукции
Мишустин: объемы экспорта машиностроительной продукции выросли на треть