Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле

2025-10-21T13:08+0300
2025-10-21T13:08+0300
2025-10-21T13:08+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наукоемкая продукция и инновационные решения составляют значительную долю внешней торговли РФ. "Значительную долю внешней торговли составляет наукоемкая продукция, инновационные решения", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
