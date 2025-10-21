https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761253.html

Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле

Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле - 21.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил долю наукоемкой продукции во внешней торговле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наукоемкая продукция и инновационные решения составляют значительную долю внешней торговли РФ. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:08+0300

2025-10-21T13:08+0300

2025-10-21T13:08+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_b606cdc5a01166770c0e5727338471dc.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наукоемкая продукция и инновационные решения составляют значительную долю внешней торговли РФ. "Значительную долю внешней торговли составляет наукоемкая продукция, инновационные решения", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

https://1prime.ru/20251021/mishustin-863760710.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин