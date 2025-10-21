Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны
Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны
Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны
Недружественные страны приобретают у РФ энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Недружественные страны приобретают у РФ энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры. Но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу, морепродукты и многое другое", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Мишустин во вторник выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России". В мероприятии также принимают участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
13:09 21.10.2025
 
Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны

Мишустин: недружественные страны покупают у России энергоносители и удобрения

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Недружественные страны приобретают у РФ энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры. Но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу, морепродукты и многое другое", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Мишустин во вторник выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России". В мероприятии также принимают участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
