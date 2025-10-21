https://1prime.ru/20251021/mishustin-863761847.html

Мишустин рассказал, какие российские товары покупают недружественные страны

Недружественные страны приобретают у РФ энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Недружественные страны приобретают у РФ энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры. Но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу, морепродукты и многое другое", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Мишустин во вторник выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России". В мероприятии также принимают участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.

