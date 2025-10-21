https://1prime.ru/20251021/mishustin-863762603.html
Россия активно формирует новую логистику, заявил Мишустин
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия активно формирует новую логистику, развивает международные транспортные коридоры в южном и восточном направлениях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Активно формируем новую логистику. В том числе развиваем международные транспортные коридоры – в южном, в восточном направлениях", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Он уточнил, что это делается для увеличения экспорта в направлении рынков Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
