Расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику, заявил Мишустин

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расчеты за российский экспорт в национальной валюте дополнительно укрепляют экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на внешнее давление со стороны недружественных стран, несырьевой неэнергетический экспорт в первом полугодии текущего года, по данным министерства экономического развития, обеспечил более 12% внутреннего валового продукта. При этом доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%. Что дополнительно укрепляет экономику. Стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

