Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил о запуске с 2025 года обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "В его рамках запланированы мероприятия по наращиванию объемов аграрной продукции, вывозимой за рубеж. А также меры по расширению линейки поставок промышленных товаров... Предусмотрели помощь с организацией послепродажного обслуживания высокотехнологичной продукции, которая поставляется, соответственно, на внешние рынки", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

