Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции
Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:25+0300
2025-10-21T13:25+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_714b58072081f3de84bb899c2e50458e.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил о запуске с 2025 года обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "В его рамках запланированы мероприятия по наращиванию объемов аграрной продукции, вывозимой за рубеж. А также меры по расширению линейки поставок промышленных товаров... Предусмотрели помощь с организацией послепродажного обслуживания высокотехнологичной продукции, которая поставляется, соответственно, на внешние рынки", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
россия, сельское хозяйство, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, Михаил Мишустин
13:25 21.10.2025
 
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции

Мишустин: Россия планирует наращивать экспорт аграрной продукции

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил о запуске с 2025 года обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"В его рамках запланированы мероприятия по наращиванию объемов аграрной продукции, вывозимой за рубеж. А также меры по расширению линейки поставок промышленных товаров... Предусмотрели помощь с организацией послепродажного обслуживания высокотехнологичной продукции, которая поставляется, соответственно, на внешние рынки", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в экспортном форуме Сделано в России - 2022
Расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику, заявил Мишустин
