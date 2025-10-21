https://1prime.ru/20251021/mishustin-863763318.html
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции
Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:25+0300
2025-10-21T13:25+0300
2025-10-21T13:25+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_714b58072081f3de84bb899c2e50458e.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия планирует наращивать объемы аграрной продукции, вывозимой за рубеж, а также расширить линейки поставок промышленных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил о запуске с 2025 года обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "В его рамках запланированы мероприятия по наращиванию объемов аграрной продукции, вывозимой за рубеж. А также меры по расширению линейки поставок промышленных товаров... Предусмотрели помощь с организацией послепродажного обслуживания высокотехнологичной продукции, которая поставляется, соответственно, на внешние рынки", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863762871.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760477_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_76d9122844ff864ba6b40a9f03bdf970.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах по наращиванию экспорта аграрной продукции
Мишустин: Россия планирует наращивать экспорт аграрной продукции