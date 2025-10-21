https://1prime.ru/20251021/mishustin-863763683.html
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:27+0300
2025-10-21T13:27+0300
2025-10-21T13:27+0300
экономика
россия
рф
азия
африка
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_b2f02ca6c19d2758b8122781b5e29df0.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что идет переориентация на перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. "Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%. Практически двухкратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863762871.html
рф
азия
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862612103_0:27:2337:1779_1920x0_80_0_0_c11bfa80248d1a8d37c71786a560d02d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, азия, африка, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, АЗИЯ, АФРИКА, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Мишустин: экспорт России в дружественные страны устойчиво растет