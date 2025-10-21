Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что идет переориентация на перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. "Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%. Практически двухкратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
россия, рф, азия, африка, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, АЗИЯ, АФРИКА, Михаил Мишустин
13:27 21.10.2025
 
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны

Мишустин: экспорт России в дружественные страны устойчиво растет

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что идет переориентация на перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
"Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%. Практически двухкратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в экспортном форуме Сделано в России - 2022
Расчеты за экспорт в нацвалюте укрепляют экономику, заявил Мишустин
