Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что идет переориентация на перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. "Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%. Практически двухкратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

