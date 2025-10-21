Мишустин рассказал об укреплении технологического лидерства России

https://1prime.ru/20251021/mishustin-863764005.html

экономика

россия

технологии

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские биотехнологии, вакцины, лекарства хорошо известны в мире, это вносит вклад в укрепление технологического лидерства РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хорошо известны в мире наши биотехнологии, вакцины, лекарства, органические продукты", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Он отметил, что эта известность способствует развитию конкурентоспособных производств в регионах, усиливает межотраслевую кооперацию и вносит весомый вклад в укрепление технологического лидерства России. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".

россия, технологии, рф, михаил мишустин