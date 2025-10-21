Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал об укреплении технологического лидерства России - 21.10.2025
Мишустин рассказал об укреплении технологического лидерства России
Мишустин рассказал об укреплении технологического лидерства России
Российские биотехнологии, вакцины, лекарства хорошо известны в мире, это вносит вклад в укрепление технологического лидерства РФ, сообщил премьер-министр РФ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские биотехнологии, вакцины, лекарства хорошо известны в мире, это вносит вклад в укрепление технологического лидерства РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хорошо известны в мире наши биотехнологии, вакцины, лекарства, органические продукты", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России". Он отметил, что эта известность способствует развитию конкурентоспособных производств в регионах, усиливает межотраслевую кооперацию и вносит весомый вклад в укрепление технологического лидерства России. РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
россия, технологии, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Технологии, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об укреплении технологического лидерства России

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские биотехнологии, вакцины, лекарства хорошо известны в мире, это вносит вклад в укрепление технологического лидерства РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хорошо известны в мире наши биотехнологии, вакцины, лекарства, органические продукты", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он отметил, что эта известность способствует развитию конкурентоспособных производств в регионах, усиливает межотраслевую кооперацию и вносит весомый вклад в укрепление технологического лидерства России.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
