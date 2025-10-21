https://1prime.ru/20251021/mishustin-863773473.html
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием
Борьба с нелегальным кредитованием заслуживает особого внимания, пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо, сообщил премьер-министр РФ... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Борьба с нелегальным кредитованием заслуживает особого внимания, пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. "Особого внимания заслуживает и борьба с нелегальным кредитованием, способствующим перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону. И пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо", - сказал Мишустин.
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием
