Мишустин рассказал, какие отрасли поддерживают рост российской экономики
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Машиностроение, строительный сектор и сельское хозяйство поддерживают рост российской экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса отметил, что за 8 месяцев 2025 года рост выпуска в обрабатывающем секторе составил 3,2%. "Основной вклад вносит машиностроение, где цифры приблизились к 11%", - указал глава кабмина. "Рост экономики, в целом, также поддерживают строительная индустрия и сельское хозяйство", - добавил он.
