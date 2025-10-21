https://1prime.ru/20251021/mishustin-863773773.html

Мишустин рассказал о росте производства электроники

Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса отметил, что за 8 месяцев 2025 года рост выпуска в обрабатывающем секторе составил 3,2%. "Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как "компьютеры, электроника и оптика", "лекарственные средства и медицинские материалы", - рассказал российский премьер.

рф

