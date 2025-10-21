Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте производства электроники - 21.10.2025
Мишустин рассказал о росте производства электроники
2025-10-21T15:55+0300
2025-10-21T15:55+0300
экономика
технологии
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса отметил, что за 8 месяцев 2025 года рост выпуска в обрабатывающем секторе составил 3,2%. "Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как "компьютеры, электроника и оптика", "лекарственные средства и медицинские материалы", - рассказал российский премьер.
технологии, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
15:55 21.10.2025
 
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса отметил, что за 8 месяцев 2025 года рост выпуска в обрабатывающем секторе составил 3,2%.
"Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как "компьютеры, электроника и оптика", "лекарственные средства и медицинские материалы", - рассказал российский премьер.
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием
Мишустин заявил о необходимости борьбы с нелегальным кредитованием
