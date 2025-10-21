Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы

https://1prime.ru/20251021/mishustin-863782920.html
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник председатель правительства встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. "Он... создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - сказал Мишустин, его слова приводятся в в официальном Telegram-канале правительства.
