Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863782920.html
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T19:20+0300
2025-10-21T19:48+0300
россия
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662004_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_45055722fcf35b27bb6d635fc6f574eb.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник председатель правительства встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. "Он... создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - сказал Мишустин, его слова приводятся в в официальном Telegram-канале правительства.
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863782584.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662004_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_17f592c14944d431c62dedc0c1d5118b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, вячеслав володин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин
19:20 21.10.2025 (обновлено: 19:48 21.10.2025)
 
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы

Мишустин: проект трехлетнего бюджета создает условия для развития экономики

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник председатель правительства встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
"Он... создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - сказал Мишустин, его слова приводятся в в официальном Telegram-канале правительства.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Внесенный в Госдуму проект бюджета сбалансирован, заявили в правительстве
19:00
 
РОССИЯРФМихаил МишустинВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала