Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы

Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы - 21.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы

21.10.2025

2025-10-21T19:20+0300

2025-10-21T19:20+0300

2025-10-21T19:48+0300

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник председатель правительства встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. "Он... создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - сказал Мишустин, его слова приводятся в в официальном Telegram-канале правительства.

2025

