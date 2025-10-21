Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело - 21.10.2025
В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело
В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело - 21.10.2025, ПРАЙМ
В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело
В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:42+0300
2025-10-21T11:42+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Юсупов. "Дело возбуждено", - сказал адвокат, не комментируя суть данного дела. Другой адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов также подтвердил агентству наличие уголовного дела. "Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию", - заметил Мушаилов. Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения пока не обжалована. Как сообщал Telegram-канал Baza, Волхова и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть её из "чёрных списков" Интерпола и администрации президента РФ, которых в реальности не существовало, и получили от блогера 56 миллионов рублей. В частности, Волхова и Гольцева заверили Митрошину, что решат вопрос с её уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. В итоге Митрошина погасила все долги, а прекращение дела женщины выдали за свои заслуги. Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Девушка находится под домашним арестом. Ее защита заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
11:42 21.10.2025
 
В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело

Дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В отношении бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве, женщины находятся под домашним арестом, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Юсупов.
"Дело возбуждено", - сказал адвокат, не комментируя суть данного дела.
Другой адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов также подтвердил агентству наличие уголовного дела. "Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию", - заметил Мушаилов.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения пока не обжалована.
Как сообщал Telegram-канал Baza, Волхова и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть её из "чёрных списков" Интерпола и администрации президента РФ, которых в реальности не существовало, и получили от блогера 56 миллионов рублей. В частности, Волхова и Гольцева заверили Митрошину, что решат вопрос с её уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. В итоге Митрошина погасила все долги, а прекращение дела женщины выдали за свои заслуги.
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Девушка находится под домашним арестом. Ее защита заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Налоговая инспекция попросила признать блогера Митрошину банкротом
9 октября, 13:23
