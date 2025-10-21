https://1prime.ru/20251021/moshenniki-863738929.html
Мошенники стали использовать чат-бот в Telegram
Мошенники стали использовать чат-бот в Telegram - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали использовать чат-бот в Telegram
Мошенники для обмана россиян стали использовать чат-бот в Telegram, замаскированный под "Госуслуги", а также фейковые чаты якобы с сотрудниками "Роскомнадзора", | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T04:46+0300
2025-10-21T04:46+0300
2025-10-21T04:46+0300
технологии
общество
роскомнадзор
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863738929.jpg?1761011162
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали использовать чат-бот в Telegram, замаскированный под "Госуслуги", а также фейковые чаты якобы с сотрудниками "Роскомнадзора", выяснил корреспондент РИА Новости.
Злоумышленники подключают жертву к фейковому чату "Роскомнадзора" и убеждают в том, что она выписала доверенность на имя мошенников. После этого, мошенники переводят пользователя в бот, замаскированный под официальный бот "Госуслуг" - и просят сообщить уникальный код из шести цифр для подтверждения. После этого жертва получает угрозы от мошенников, задача которых - убедить, что личный кабинет взломан.
Как рассказал РИА Новости специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, в данном случае мошенники работают по схеме FakeTeam, в которой атака начинается с добавления в групповой чат в Telegram, где есть еще несколько участников.
При этом сценарии злоумышленники могут создавать чаты от имени разных государственных сервисов и ведомств, чтобы запугать жертву сообщениями о фейковом взломе личного кабинета госсервиса и несуществующих последствиях этого взлома.
"Telegram-бот, которым жертве предлагают воспользоваться, принадлежит злоумышленникам, они полностью контролируют сообщения и коды, которые бот присылает. Этот код формируется произвольно и ни на что не влияет. Его единственное предназначение - создать у пользователя впечатление, что он получил шестизначный код подтверждения от госсервиса", - объяснил эксперт.
Задачей злоумышленников на втором этапе обмана является убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса якобы взломан, с его счета переводят деньги террористам и ему грозит уголовная ответственность. "Конечная цель злоумышленников – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет" преступников, "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - сказал Дудков.
Для защиты в мессенджерах эксперт рекомендует установить запреты на приглашения в чаты, звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запрет на поиск по номеру телефона. Не следует вступать в переписку в мессенджере с незнакомыми аккаунтами. Для связи с руководством и коллегами стоит использовать их проверенные аккаунты или другие способы общения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , роскомнадзор, telegram
Технологии, Общество , Роскомнадзор, Telegram
Мошенники стали использовать чат-бот в Telegram
Мошенники начали использовать чат-бот в Telegram для обмана россиян
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали использовать чат-бот в Telegram, замаскированный под "Госуслуги", а также фейковые чаты якобы с сотрудниками "Роскомнадзора", выяснил корреспондент РИА Новости.
Злоумышленники подключают жертву к фейковому чату "Роскомнадзора" и убеждают в том, что она выписала доверенность на имя мошенников. После этого, мошенники переводят пользователя в бот, замаскированный под официальный бот "Госуслуг" - и просят сообщить уникальный код из шести цифр для подтверждения. После этого жертва получает угрозы от мошенников, задача которых - убедить, что личный кабинет взломан.
Как рассказал РИА Новости специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, в данном случае мошенники работают по схеме FakeTeam, в которой атака начинается с добавления в групповой чат в Telegram, где есть еще несколько участников.
При этом сценарии злоумышленники могут создавать чаты от имени разных государственных сервисов и ведомств, чтобы запугать жертву сообщениями о фейковом взломе личного кабинета госсервиса и несуществующих последствиях этого взлома.
"Telegram-бот, которым жертве предлагают воспользоваться, принадлежит злоумышленникам, они полностью контролируют сообщения и коды, которые бот присылает. Этот код формируется произвольно и ни на что не влияет. Его единственное предназначение - создать у пользователя впечатление, что он получил шестизначный код подтверждения от госсервиса", - объяснил эксперт.
Задачей злоумышленников на втором этапе обмана является убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса якобы взломан, с его счета переводят деньги террористам и ему грозит уголовная ответственность. "Конечная цель злоумышленников – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет" преступников, "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - сказал Дудков.
Для защиты в мессенджерах эксперт рекомендует установить запреты на приглашения в чаты, звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запрет на поиск по номеру телефона. Не следует вступать в переписку в мессенджере с незнакомыми аккаунтами. Для связи с руководством и коллегами стоит использовать их проверенные аккаунты или другие способы общения.