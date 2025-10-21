https://1prime.ru/20251021/moskva-863738518.html

В Белграде считают, что Москва "задает планку" большим городам мира

БЕЛГРАД, 21 окт – ПРАЙМ. Москва, притом что Россия находится под санкциями Запада, своим развитием в сфере цифровизации, инфраструктуры, удобства для жителей продолжает "задавать планку" большим городам мира, в чем прямая заслуга московского руководства, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член городского веча (исполнительного органа власти) Белграда Милян Дамьянович. Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад - 21 октября 2010 года. "Я лично воодушевлен, насколько далеко Москва продвинулась в цифровизации. Приложения, например, когда можете проверить, есть ли свободное место для парковки, это прямо в интересах жителей города, и этого у нас нет. Мы это должны сделать в первую очередь. То, как в Москве проводят реконструкцию улиц, целых бульваров всего за несколько дней. Мы свидетели того, что у нас это может продолжаться неделями и месяцами. Затем то, как проводится реновация зданий из времени (Никиты - ред.) Хрущева, если не ошибаюсь, есть проекты, чтобы это были "зеленые здания", об этом все говорят, но никто еще не сделал", - сказал Дамьянович. Он многократно посещал столицу России ранее, будучи депутатом парламента Сербии. "Есть еще много других вещей, которые в РФ применили раньше многих других, и показали, что и во время санкций россияне показывают цели и уровень всему миру, развивают сотрудничество с КНР, ОАЭ и другими странами и городами. Это немыслимо, и выражаем большую поддержку человеку, который руководит всем этим в Москве. Вы продолжаете "ставить планку" для больших городов, поэтому для нас – честь, что Белград может напрямую сотрудничать с руководством Москвы", - подчеркнул член городского веча Белграда. Власти Москвы и Белграда на годовщину освобождения столицы Сербии во Второй мировой войне 20 октября в рамках "Дней Москвы" подписали меморандум о взаимопонимании на 2026-2029 годы по развитию инфраструктурного, образовательного, культурного и спортивного сотрудничества. Днем в понедельник состоялся бизнес-форум "Белград – Москва: новые возможности для бизнеса".

