Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад
Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад
2025-10-21
2025-10-21T07:32+0300
2025-10-21T07:32+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад, показатель вырос с 12,8 до 26 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму города Москвы.
Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад - 21 октября 2010 года.
"Москва — это город, который сегодня ассоциируется с комфортным отдыхом, причем как у самих горожан, так и туристов. Если в 2010 столицу посетили 12,8 миллиона гостей, то по итогам прошлого (2024 - ред.) года этот показатель удвоился и достиг исторического рекорда в 26 миллионов человек. Секрет такого роста во всестороннем развитии города. Оно направлено в первую очередь на повышение качества жизни самих москвичей, но закономерно создало привлекательную среду и для гостей", - рассказали в пресс-службе.
В Мостуризме отметили, что современная инфраструктура и комфортный общественный транспорт, а также яркая событийная программа для различных аудиторий превратили городские пространства в места, где хочется проводить свободное время. И сегодня 75% жителей столицы считают ее туристическим направлением.
"Не менее важно, что растущий турпоток оказывает все более заметное влияние на экономику Москвы. Гости создают значительный дополнительный спрос на товары и услуги, обеспечивая увеличение доходов бюджета и создание новых рабочих мест. В соответствии с программой развития туризма Москвы в 2030 году оборот индустрии гостеприимства достигнет порядка 3,6 триллиона рублей, что может принести городу до 500 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
