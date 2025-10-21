https://1prime.ru/20251021/moskva-863741409.html

Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад

Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад - 21.10.2025, ПРАЙМ

Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад

Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад, показатель вырос с 12,8 до 26 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T07:32+0300

2025-10-21T07:32+0300

2025-10-21T07:32+0300

туризм

бизнес

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863741409.jpg?1761021141

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Москву стали посещать в два раза больше туристов, чем 15 лет назад, показатель вырос с 12,8 до 26 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму города Москвы. Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад - 21 октября 2010 года. "Москва — это город, который сегодня ассоциируется с комфортным отдыхом, причем как у самих горожан, так и туристов. Если в 2010 столицу посетили 12,8 миллиона гостей, то по итогам прошлого (2024 - ред.) года этот показатель удвоился и достиг исторического рекорда в 26 миллионов человек. Секрет такого роста во всестороннем развитии города. Оно направлено в первую очередь на повышение качества жизни самих москвичей, но закономерно создало привлекательную среду и для гостей", - рассказали в пресс-службе. В Мостуризме отметили, что современная инфраструктура и комфортный общественный транспорт, а также яркая событийная программа для различных аудиторий превратили городские пространства в места, где хочется проводить свободное время. И сегодня 75% жителей столицы считают ее туристическим направлением. "Не менее важно, что растущий турпоток оказывает все более заметное влияние на экономику Москвы. Гости создают значительный дополнительный спрос на товары и услуги, обеспечивая увеличение доходов бюджета и создание новых рабочих мест. В соответствии с программой развития туризма Москвы в 2030 году оборот индустрии гостеприимства достигнет порядка 3,6 триллиона рублей, что может принести городу до 500 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, москва, сергей собянин