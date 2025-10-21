https://1prime.ru/20251021/mts--863749038.html

МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний

МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Оператор "Мобильные телесистемы" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России двух брендов со словесным элементом Markit, один из которых принадлежит британской структуре американской корпорации S&P Global, а второй – эстонской MarkIT Holding Aktsiaselts, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Лондонская S&P Global Limited зарегистрировала свой бренд в России в 2011 году для двух классов товаров и четырех классов услуг. МТС товарный знак интересует для всех этих категорий, кроме одного класса услуг, включающего предоставление и распространение финансовой информации и финансовых показателей. В то же время для таких товаров, как компьютерное оборудование и печатная продукция, и таких услуг, как услуги в сфере телекоммуникаций, электронные публикации, разработка компьютерного программного обеспечения, истец просит регистрацию бренда отменить. Международный бренд эстонской компании зарегистрирован для таких услуг единственного класса, как "публикация текстов паблисити, реклама, почта, моделирование для рекламы или стимулирования с общественностью, продаж, связи, распространение рекламных материалов". По мнению МТС, правообладатели свои бренды в России не используют. Оба иска пока оставлены судом без движения из-за процессуальных нарушений. Устранить недостатки истец должен до 17 ноября.

