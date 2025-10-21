Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/mts--863749038.html
МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний
МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний - 21.10.2025, ПРАЙМ
МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний
Оператор "Мобильные телесистемы" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России двух брендов со словесным элементом Markit,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:46+0300
2025-10-21T10:46+0300
бизнес
технологии
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Оператор "Мобильные телесистемы" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России двух брендов со словесным элементом Markit, один из которых принадлежит британской структуре американской корпорации S&amp;P Global, а второй – эстонской MarkIT Holding Aktsiaselts, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Лондонская S&amp;P Global Limited зарегистрировала свой бренд в России в 2011 году для двух классов товаров и четырех классов услуг. МТС товарный знак интересует для всех этих категорий, кроме одного класса услуг, включающего предоставление и распространение финансовой информации и финансовых показателей. В то же время для таких товаров, как компьютерное оборудование и печатная продукция, и таких услуг, как услуги в сфере телекоммуникаций, электронные публикации, разработка компьютерного программного обеспечения, истец просит регистрацию бренда отменить. Международный бренд эстонской компании зарегистрирован для таких услуг единственного класса, как "публикация текстов паблисити, реклама, почта, моделирование для рекламы или стимулирования с общественностью, продаж, связи, распространение рекламных материалов". По мнению МТС, правообладатели свои бренды в России не используют. Оба иска пока оставлены судом без движения из-за процессуальных нарушений. Устранить недостатки истец должен до 17 ноября.
https://1prime.ru/20251013/ekonomika-863469466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86077c2b585033d09e905316048b6080.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, мтс
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МТС
10:46 21.10.2025
 
МТС хочет отсудить бренд Markit у английской и эстонской компаний

МТС просит суд досрочно прекратить правовую охрану двух брендов Markit

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип компании МТС
Логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Логотип компании МТС. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Оператор "Мобильные телесистемы" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России двух брендов со словесным элементом Markit, один из которых принадлежит британской структуре американской корпорации S&P Global, а второй – эстонской MarkIT Holding Aktsiaselts, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Лондонская S&P Global Limited зарегистрировала свой бренд в России в 2011 году для двух классов товаров и четырех классов услуг. МТС товарный знак интересует для всех этих категорий, кроме одного класса услуг, включающего предоставление и распространение финансовой информации и финансовых показателей.
В то же время для таких товаров, как компьютерное оборудование и печатная продукция, и таких услуг, как услуги в сфере телекоммуникаций, электронные публикации, разработка компьютерного программного обеспечения, истец просит регистрацию бренда отменить.
Международный бренд эстонской компании зарегистрирован для таких услуг единственного класса, как "публикация текстов паблисити, реклама, почта, моделирование для рекламы или стимулирования с общественностью, продаж, связи, распространение рекламных материалов".
По мнению МТС, правообладатели свои бренды в России не используют. Оба иска пока оставлены судом без движения из-за процессуальных нарушений. Устранить недостатки истец должен до 17 ноября.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей
13 октября, 19:10
 
БизнесТехнологииРОССИЯМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала