https://1prime.ru/20251021/mvd-863744324.html
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей - 21.10.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей
Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:31+0300
2025-10-21T09:31+0300
2025-10-21T09:31+0300
мошенничество
технологии
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем. Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении. При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД. "Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении. При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений. Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.
https://1prime.ru/20251018/mvd-863674016.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , Финансы, МВД
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей
МВД: дети делятся личными данными и верят в легкие деньги
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.
Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении.
При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД
.
"Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении.
При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений.
Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году