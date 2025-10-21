https://1prime.ru/20251021/mvd-863744324.html

В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей

мошенничество

технологии

общество

финансы

мвд

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем. Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении. При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД. "Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении. При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений. Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.

