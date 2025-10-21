Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251021/mvd-863744324.html
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей - 21.10.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей
Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:31+0300
2025-10-21T09:31+0300
мошенничество
технологии
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем. Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении. При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД. "Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении. При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений. Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.
https://1prime.ru/20251018/mvd-863674016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , Финансы, МВД
09:31 21.10.2025
 
В МВД рассказали, что помогает кибермошенникам обманывать детей

МВД: дети делятся личными данными и верят в легкие деньги

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.
Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении.
При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД.
"Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении.
При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений.
Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
18 октября, 23:52
 
МошенничествоТехнологииОбществоФинансыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала