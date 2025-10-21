https://1prime.ru/20251021/napravlenija-863739857.html

Названы самые популярные направления для путешествий в ноябре

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург оказались самыми популярными направлениями для путешествий на ноябрьские праздники в этом году, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей "Отелло", которое есть у РИА Новости. Сервис проанализировал бронирования всех вариантов размещения (отели, апартаменты хостелы и другое) на своей платформе на период с 1 по 4 ноября. "Самыми популярными направлениями на ноябрьские праздники 2025 года являются Санкт-Петербург и Москва – на них приходится 12% всех бронирований на этот период, причем Санкт-Петербург опережает столицу на несколько десятых процента. В десятку лидеров также входят Сочи, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, поселок городского типа Сириус, село Эстосадок (Адлерский район, Сочи) и Краснодар", - выяснили в "Отелло". По данным сервиса, наиболее доступные варианты для бронирования - в Санкт-Петербурге и Краснодаре, где средний чек за ночь не превышает 6 тысяч рублей. В Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Москве средняя стоимость номера за ночь доходит до 7 тысяч рублей. А самый высокий средний чек в Анапе – 14,6 тысячи рублей. "Средняя стоимость одной ночи в ноябрьские праздники 2025 года выросла в среднем на 26% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост цен может быть связан с ростом спроса, который вызван более продолжительными праздничными выходными – в 2024 году россияне отдыхали два дня, а в этом – три. Интересно, что в сравнении с последней неделей октября этого года средний чек за одну ночь в праздничные дни не изменился", - отметили в "Отелло". Там также обратили внимание на то, что в текущем году на ноябрьские заметно вырос спрос на бронирование жилья в Нижнем Новгороде: если в прошлом году город занимал 14-е место по популярности, то в этом попал в топ-5. А вот Екатеринбург, который был в десятке лидеров в прошлом году, в этом - сместился в топ-15. Средняя продолжительность бронирования жилья на праздничные дни в ноябре составляет два-три дня.

