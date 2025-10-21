https://1prime.ru/20251021/nomer-863745642.html

В Москве возбудили первое дело о передаче абонентских номеров

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях возбудили в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Первого сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации – 274.4 "Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации". Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено первое уголовное дело", - написала она в Telegram-канале.Предварительно установлено, что житель Химок получил от своего знакомого предложение заработать - он должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям от различных юрлиц заключать договор на оказание услуг связи. Кроме того, фигурант получил инструкции и на случай отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты.Волк добавила, что полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тысяч рублей."Подозреваемый задержан... В ходе обыска у него изъяты смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и личности ее соучастников", - заключила Волк.Статья 274.4 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

