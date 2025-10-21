В России выявили миллион номеров, зарегистрированных на 56 человек

https://1prime.ru/20251021/nomer-863750514.html
2025-10-21T11:14+0300
ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Российские правоохранители выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Он напомнил, что с апреля в России была введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций и сим-боксов, которые позволяют с помощью большого числа сим-карт осуществлять звонки якобы от местных операторов сотовой связи. "Наделенные данным инструментарием российские правоохранительный и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки", - сообщил Гуцан. Кроме того, по его словам, "вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек".
