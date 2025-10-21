В ОП предложили ввести идентификацию пользователей по паспорту

https://1prime.ru/20251021/op-863737198.html

21.10.2025

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете стоит ввести в России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он отметил, что значительная часть российских подростков имеет неограниченный доступ к контенту с маркировкой 18+, включая видеоролики блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения, что приводит к формированию у молодежи искаженных моделей поведения и утрате культурных ориентиров. "Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов - это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные", - пояснил Машаров. Эксперт добавил, что развитие технологий нельзя останавливать, однако меры по защите детей и обеспечению безопасного цифрового пространства необходимо принимать уже сегодня. Он подчеркнул, что отдельные несовершеннолетние под влиянием интернет-среды попадают в рискованные ситуации, в том числе вовлекаются в противоправные действия ради небольшого вознаграждения. "Общественная палата Российской Федерации первой в стране стала системно оказывать помощь пострадавшим от действий телефонных мошенников, в ходе рассмотрения обращений столкнулся с тем, что несовершеннолетняя аудитория сети интернет в 25% случаев попадается на уловки мошенников, 5% становятся сначала жертвами, а потом и преступниками", - сказал Машаров. По его словам, чем быстрее будут приняты соответствующие меры, тем меньше несовершеннолетних будут подвержены воздействию враждебных спецслужб, мошенников, онлайн-казино, а также тех, кто может нанести вред, "как моральный, так и физический".

