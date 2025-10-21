https://1prime.ru/20251021/opros-863739762.html

Опрос показал, как россияне делятся рабочей информацией

Опрос показал, как россияне делятся рабочей информацией - 21.10.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне делятся рабочей информацией

Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими или партнерами, чтобы те помогли с рабочей задачей, при этом только 29% считают, что общий доступ к... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T05:46+0300

2025-10-21T05:46+0300

2025-10-21T05:46+0300

технологии

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863739762.jpg?1761014790

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими или партнерами, чтобы те помогли с рабочей задачей, при этом только 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и компании "Контур.Эгида" (ИБ-направление "СКБ Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 3,2 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России. Часть вопросов, которые задавались респондентам, предполагала множественный выбор. "42% опрошенных делятся рабочей информацией, чтобы близкий или партнер помог с рабочей задачей. 38% респондентов делают это, чтобы совместно использовать одно устройство. Еще 31% поступают так, просто потому что доверяют партнеру и родственникам", - говорится в исследовании. "При этом только треть 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных. Еще 22% считают, что это может послужить причиной случайных ошибок, а 27% респондентов не видит в общем доступе к рабочей информации никаких проблем", - добавляется там. Аналитики отмечают, что больше половины респондентов никогда не делились своими рабочими паролями с партнером или близкими. В то же время у 7% опрошенных делиться паролями является привычной практикой. "При этом 73% опрошенных никогда не дают партнеру доступ к рабочим чатам или переписке. 8% сообщили, что близкие имеют постоянный доступ к рабочим чатам, а 12% открывают его разово, чтобы партнер помог (например, прочитал сообщение)", - указывается в исследовании. Там также сказано, что 48% россиян хранят рабочую информацию только на корпоративных носителях, половина опрошенных хранит или передает рабочую информацию дома на личных устройствах без доступа близких. Содержат ее на общих устройствах, но в отдельных учетных записях, а также на облачных сервисах без общего доступа с партнером 10% и 7% респондентов соответственно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия