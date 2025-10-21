https://1prime.ru/20251021/ozon-863740613.html

Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Спрос на автохимию на Ozon в первой половине октября вырос почти вдвое в годовом выражении - активнее всего россияне стали покупать размораживатели стекол и замков, а также жидкости для стеклоомывателя, рассказали РИА Новости в компании. "В первой половине октября начали расти продажи автохимии на Ozon - рост почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Например, более чем в 2,5 раза выросли размораживатели стекол и замков, и в том числе жидкости для стеклоомывателя", - сообщили в Ozon. Также пользователи стали в 2,2 раза чаще приобретать системы контроля давления в шинах - автомобилисты приобретают эти девайсы ближе к зиме, чтобы обеспечить безопасность в дальних поездках. Спрос на шины в первые две недели октября вырос в 1,6 раза, и активнее всего такие товары покупали в регионах. Так, например, продажи шин в Приморском крае выросли в 5,7 раза, в Чечне - в 5,2 раза, а в Амурской области - в 4,2 раза. Также за полмесяца рост продаж в 2,6 раза показала новая категория шин для коммерческого транспорта, в том числе благодаря B2B-продажам. "Среди брендов шин в лидерах остаются Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli. Продавцы Ozon быстро отреагировали на растущий спрос: ассортимент всех шин на площадке вырос на 68%, а количество уникальных товаров превышает 1,2 миллиона", - отметили аналитики.

