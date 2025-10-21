Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/ozon-863740613.html
Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое
Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое - 21.10.2025, ПРАЙМ
Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое
Спрос на автохимию на Ozon в первой половине октября вырос почти вдвое в годовом выражении - активнее всего россияне стали покупать размораживатели стекол и... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T06:46+0300
2025-10-21T06:46+0300
бизнес
приморский край
чечня
амурская область
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863740613.jpg?1761018417
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Спрос на автохимию на Ozon в первой половине октября вырос почти вдвое в годовом выражении - активнее всего россияне стали покупать размораживатели стекол и замков, а также жидкости для стеклоомывателя, рассказали РИА Новости в компании. "В первой половине октября начали расти продажи автохимии на Ozon - рост почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Например, более чем в 2,5 раза выросли размораживатели стекол и замков, и в том числе жидкости для стеклоомывателя", - сообщили в Ozon. Также пользователи стали в 2,2 раза чаще приобретать системы контроля давления в шинах - автомобилисты приобретают эти девайсы ближе к зиме, чтобы обеспечить безопасность в дальних поездках. Спрос на шины в первые две недели октября вырос в 1,6 раза, и активнее всего такие товары покупали в регионах. Так, например, продажи шин в Приморском крае выросли в 5,7 раза, в Чечне - в 5,2 раза, а в Амурской области - в 4,2 раза. Также за полмесяца рост продаж в 2,6 раза показала новая категория шин для коммерческого транспорта, в том числе благодаря B2B-продажам. "Среди брендов шин в лидерах остаются Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli. Продавцы Ozon быстро отреагировали на растущий спрос: ассортимент всех шин на площадке вырос на 68%, а количество уникальных товаров превышает 1,2 миллиона", - отметили аналитики.
приморский край
чечня
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморский край, чечня, амурская область, ozon
Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЧЕЧНЯ, Амурская область, Ozon
06:46 21.10.2025
 
Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое

Спрос на автохимию на Ozon в октябре вырос почти вдвое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Спрос на автохимию на Ozon в первой половине октября вырос почти вдвое в годовом выражении - активнее всего россияне стали покупать размораживатели стекол и замков, а также жидкости для стеклоомывателя, рассказали РИА Новости в компании.
"В первой половине октября начали расти продажи автохимии на Ozon - рост почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Например, более чем в 2,5 раза выросли размораживатели стекол и замков, и в том числе жидкости для стеклоомывателя", - сообщили в Ozon.
Также пользователи стали в 2,2 раза чаще приобретать системы контроля давления в шинах - автомобилисты приобретают эти девайсы ближе к зиме, чтобы обеспечить безопасность в дальних поездках.
Спрос на шины в первые две недели октября вырос в 1,6 раза, и активнее всего такие товары покупали в регионах. Так, например, продажи шин в Приморском крае выросли в 5,7 раза, в Чечне - в 5,2 раза, а в Амурской области - в 4,2 раза. Также за полмесяца рост продаж в 2,6 раза показала новая категория шин для коммерческого транспорта, в том числе благодаря B2B-продажам.
"Среди брендов шин в лидерах остаются Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli. Продавцы Ozon быстро отреагировали на растущий спрос: ассортимент всех шин на площадке вырос на 68%, а количество уникальных товаров превышает 1,2 миллиона", - отметили аналитики.
 
БизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙЧЕЧНЯАмурская областьOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала