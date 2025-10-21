Обь-Иртышское речное пароходство не согласен с расчетом ущерба

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-21T01:24+0300
2025-10-21T01:24+0300
энергетика
росприроднадзор
ТЮМЕНЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Обь-Иртышское речное пароходство, с которого Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора через суд пытается взыскать более 1,5 миллиардов рублей за разлив дизтоплива на реке Енисей, не согласно с расчетом причинённого вреда, сообщили в Арбитражном суде Тюменской области. "В Арбитражном суде Тюменской области состоялось предварительное судебное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании ущерба окружающей среде в размере 1538272472 рублей... Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Представители ответчика факт аварии не оспаривают, не согласны с расчетом причиненного вреда истца", - сообщает Арбитражный суд в своем Тelegham-канале. Принадлежащий пароходству буксир-толкач 8 июня получил пробоину и сел на мель на реке Енисей в Казачинском районе, из поврежденного бака разлилось топливо. Анализ проб воды из реки показал превышение предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам. В сентябре в Арбитражный суд Тюменской области от Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора поступил иск с требованием взыскать с компании 1538272472 рубля за причиненный окружающей среде ущерб. Первое предварительное судебное заседание по делу при участии представителей истца и ответчика состоялось в понедельник. На нем были заслушаны представители сторон и удовлетворено ходатайство Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о привлечении ее к участию в деле. По результатам заседания, учитывая привлечение к участию в деле третьего лица, суд пришел к выводу о необходимости представления участниками процесса дополнительных доказательств и письменных объяснений, в связи с чем предварительное заседание отложено до 12 ноября.
росприроднадзор
Энергетика, Росприроднадзор
01:24 21.10.2025
 
ТЮМЕНЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Обь-Иртышское речное пароходство, с которого Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора через суд пытается взыскать более 1,5 миллиардов рублей за разлив дизтоплива на реке Енисей, не согласно с расчетом причинённого вреда, сообщили в Арбитражном суде Тюменской области.
"В Арбитражном суде Тюменской области состоялось предварительное судебное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании ущерба окружающей среде в размере 1538272472 рублей... Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Представители ответчика факт аварии не оспаривают, не согласны с расчетом причиненного вреда истца", - сообщает Арбитражный суд в своем Тelegham-канале.
Принадлежащий пароходству буксир-толкач 8 июня получил пробоину и сел на мель на реке Енисей в Казачинском районе, из поврежденного бака разлилось топливо. Анализ проб воды из реки показал превышение предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам. В сентябре в Арбитражный суд Тюменской области от Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора поступил иск с требованием взыскать с компании 1538272472 рубля за причиненный окружающей среде ущерб.
Первое предварительное судебное заседание по делу при участии представителей истца и ответчика состоялось в понедельник. На нем были заслушаны представители сторон и удовлетворено ходатайство Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о привлечении ее к участию в деле. По результатам заседания, учитывая привлечение к участию в деле третьего лица, суд пришел к выводу о необходимости представления участниками процесса дополнительных доказательств и письменных объяснений, в связи с чем предварительное заседание отложено до 12 ноября.
 
