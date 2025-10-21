Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/pasechnik-863771780.html
В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей
В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ
В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей
Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T15:35+0300
2025-10-21T15:35+0300
экономика
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_433212f28be74ad168ba424ad3790cdb.jpg
ЛУГАНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику республики, растет, заявил глава региона Леонид Пасечник "Все больше инвесторов готовы поддерживать экономику республики. Этому во многом способствует свободная экономическая зона… В регионе ее участниками уже стали 160 предприятий и компаний. Резиденты СЭЗ планируют вложить в производство на территории республики свыше 133 млрд рублей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Он отметил растущий интерес инвесторов к строительной и аграрной сферам, уточнив, что в октябре этого года в свободную экономическую зону вступили еще два специализированных застройщика, зарегистрированных в республике. "Это свидетельствует о том, что строительство у нас продолжает набирать обороты, и механизмы СЭЗ этому способствуют", - заключил Пасечник.
https://1prime.ru/20251003/manturov-863132647.html
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_9705f2fb61c10c506a1ae748a680491b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лнр
Экономика, ЛНР
15:35 21.10.2025
 
В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей

Пасечник: резиденты СЭЗ планируют вложить в экономику ЛНР более 133 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику республики, растет, заявил глава региона Леонид Пасечник
"Все больше инвесторов готовы поддерживать экономику республики. Этому во многом способствует свободная экономическая зона… В регионе ее участниками уже стали 160 предприятий и компаний. Резиденты СЭЗ планируют вложить в производство на территории республики свыше 133 млрд рублей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест.
Он отметил растущий интерес инвесторов к строительной и аграрной сферам, уточнив, что в октябре этого года в свободную экономическую зону вступили еще два специализированных застройщика, зарегистрированных в республике.
"Это свидетельствует о том, что строительство у нас продолжает набирать обороты, и механизмы СЭЗ этому способствуют", - заключил Пасечник.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Правительство и Минпромторг продолжат поддержку промышленного комплекса ЛНР
3 октября, 21:43
 
ЭкономикаЛНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала