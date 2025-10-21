https://1prime.ru/20251021/pasechnik-863771780.html

В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей

В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей - 21.10.2025, ПРАЙМ

В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей

Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T15:35+0300

2025-10-21T15:35+0300

2025-10-21T15:35+0300

экономика

лнр

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_433212f28be74ad168ba424ad3790cdb.jpg

ЛУГАНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику республики, растет, заявил глава региона Леонид Пасечник "Все больше инвесторов готовы поддерживать экономику республики. Этому во многом способствует свободная экономическая зона… В регионе ее участниками уже стали 160 предприятий и компаний. Резиденты СЭЗ планируют вложить в производство на территории республики свыше 133 млрд рублей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Он отметил растущий интерес инвесторов к строительной и аграрной сферам, уточнив, что в октябре этого года в свободную экономическую зону вступили еще два специализированных застройщика, зарегистрированных в республике. "Это свидетельствует о том, что строительство у нас продолжает набирать обороты, и механизмы СЭЗ этому способствуют", - заключил Пасечник.

https://1prime.ru/20251003/manturov-863132647.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лнр