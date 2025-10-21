https://1prime.ru/20251021/pasechnik-863771780.html
21.10.2025

В развитие экономики ЛНР инвестируют более 133 миллиардов рублей
ЛУГАНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 133 миллиардов рублей инвестируют в развитие экономики ЛНР резиденты свободной экономической зоны, число инвесторов, желающих поддержать экономику республики, растет, заявил глава региона Леонид Пасечник "Все больше инвесторов готовы поддерживать экономику республики. Этому во многом способствует свободная экономическая зона… В регионе ее участниками уже стали 160 предприятий и компаний. Резиденты СЭЗ планируют вложить в производство на территории республики свыше 133 млрд рублей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Он отметил растущий интерес инвесторов к строительной и аграрной сферам, уточнив, что в октябре этого года в свободную экономическую зону вступили еще два специализированных застройщика, зарегистрированных в республике. "Это свидетельствует о том, что строительство у нас продолжает набирать обороты, и механизмы СЭЗ этому способствуют", - заключил Пасечник.
