В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Венгерские спецслужбы гарантированно обеспечат безопасность для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, сообщил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — отметил аналитик.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов к проведению встречи лидеров России и США и отметил, что это станет прекрасной новостью для всех сторонников мира.На прошлой неделе главы государств России и США провели восьмой телефонный разговор с начала нынешнего года. По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил, что Москва и Вашингтон начинают подготовку к очередной встрече президентов двух стран, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вместе с тем Ушаков отметил, что идею предложил Трамп, и Путин ее поддержал.

