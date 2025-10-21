https://1prime.ru/20251021/peregovory-863737391.html
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина
Венгерские спецслужбы гарантированно обеспечат безопасность для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T02:17+0300
2025-10-21T02:17+0300
2025-10-21T02:18+0300
политика
венгрия
будапешт
владимир путин
россия
дональд трамп
сша
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/85/756988548_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_d302ac93edd0d1b008200b664601a7d5.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Венгерские спецслужбы гарантированно обеспечат безопасность для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, сообщил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — отметил аналитик.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов к проведению встречи лидеров России и США и отметил, что это станет прекрасной новостью для всех сторонников мира.На прошлой неделе главы государств России и США провели восьмой телефонный разговор с начала нынешнего года. По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил, что Москва и Вашингтон начинают подготовку к очередной встрече президентов двух стран, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вместе с тем Ушаков отметил, что идею предложил Трамп, и Путин ее поддержал.
https://1prime.ru/20251018/vstrecha-863664297.html
венгрия
будапешт
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/85/756988548_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9ea8e8328a2afa4c518cbb95cf292a58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, будапешт, владимир путин, россия, дональд трамп, сша, юрий ушаков
Политика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Путин, РОССИЯ, Дональд Трамп, США, Юрий Ушаков
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина
Кошкович: спецслужбы обеспечат безопасность Путина и Трампа в Будапеште
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Венгерские спецслужбы гарантированно обеспечат безопасность для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, сообщил в социальной сети Х
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — отметил аналитик.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов к проведению встречи лидеров России и США и отметил, что это станет прекрасной новостью для всех сторонников мира.
На прошлой неделе главы государств России и США провели восьмой телефонный разговор с начала нынешнего года. По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил, что Москва и Вашингтон начинают подготовку к очередной встрече президентов двух стран, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вместе с тем Ушаков отметил, что идею предложил Трамп, и Путин ее поддержал.
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром