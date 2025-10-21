Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина - 21.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят к визиту Путина
2025-10-21T02:17+0300
2025-10-21T02:18+0300
политика
венгрия
будапешт
владимир путин
россия
дональд трамп
сша
юрий ушаков
венгрия, будапешт, владимир путин, россия, дональд трамп, сша, юрий ушаков
Политика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Путин, РОССИЯ, Дональд Трамп, США, Юрий Ушаков
02:17 21.10.2025 (обновлено: 02:18 21.10.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЗдание Парламента
© РИА Новости . Юрий Сомов
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Венгерские спецслужбы гарантированно обеспечат безопасность для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, сообщил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — отметил аналитик.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов к проведению встречи лидеров России и США и отметил, что это станет прекрасной новостью для всех сторонников мира.
На прошлой неделе главы государств России и США провели восьмой телефонный разговор с начала нынешнего года. По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил, что Москва и Вашингтон начинают подготовку к очередной встрече президентов двух стран, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вместе с тем Ушаков отметил, что идею предложил Трамп, и Путин ее поддержал.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
18 октября, 13:45
 
ПолитикаВЕНГРИЯБудапештВладимир ПутинРОССИЯДональд ТрампСШАЮрий Ушаков
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
