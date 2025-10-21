https://1prime.ru/20251021/peskov--863766629.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио - 21.10.2025, ПРАЙМ
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:51+0300
2025-10-21T13:51+0300
2025-10-21T13:51+0300
политика
россия
общество
сша
сергей лавров
марко рубио
дмитрий песков
мид рф
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью. "Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая площадка для переговоров Лаврова и Рубио будет подходящей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
https://1prime.ru/20251021/lavrov--863759009.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, мид рф, cnn
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков, МИД РФ, CNN
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Песков переадресовал в МИД вопрос о площадке для встречи Лаврова и Рубио