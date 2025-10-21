Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью. "Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая площадка для переговоров Лаврова и Рубио будет подходящей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
13:51 21.10.2025
 
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио

Песков переадресовал в МИД вопрос о площадке для встречи Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
"Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая площадка для переговоров Лаврова и Рубио будет подходящей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
