Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная подготовка и время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время", - сказал он журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча российского и американского лидеров. На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США. Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".

