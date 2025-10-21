Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251021/peskov-863758092.html
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште
Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T12:52+0300
2025-10-21T12:52+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
будапешт
сша
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная подготовка и время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время", - сказал он журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча российского и американского лидеров. На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США. Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".
https://1prime.ru/20251021/wsj-863757153.html
рф
будапешт
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, будапешт, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, cnn
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Будапешт, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, CNN
12:52 21.10.2025
 
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште

Песков: для встречи Путина и Трампа в Будапеште нужна серьезная подготовка

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная подготовка и время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время", - сказал он журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча российского и американского лидеров.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не стоит ждать поставок ракет Tomahawk
12:43
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФБудапештСШАСергей ЛавровМарко РубиоВладимир ПутинCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала