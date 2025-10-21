Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о предложениях России по встрече Путина и Трампа - 21.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Песков ответил на вопрос о предложениях России по встрече Путина и Трампа
2025-10-21T12:58+0300
2025-10-21T12:58+0300
Песков ответил на вопрос о предложениях России по встрече Путина и Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Озвучивание предложений перед возможной встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не может идти в "мегафонном" режиме, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Естественно, озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, мегафонном режиме. Это все-таки достаточно дискретный процесс должен быть, в интересах этого самого процесса и его результативности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы новые предложения перед предстоящим саммитом.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште
