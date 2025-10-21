Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал возможность участия лидеров ЕС в саммите в Венгрии - 21.10.2025
Песков прокомментировал возможность участия лидеров ЕС в саммите в Венгрии
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Говорить о возможном участии лидеров стран ЕС в саммите РФ-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока преждевременно говорить, пока никаких этих деталей просто не обговаривалось", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что "вряд ли какие-то эвентуальные рассуждения возможны".
13:48 21.10.2025
 
Песков прокомментировал возможность участия лидеров ЕС в саммите в Венгрии

Песков: говорить о возможном участии лидеров ЕС в саммите РФ-США преждевременно

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Говорить о возможном участии лидеров стран ЕС в саммите РФ-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока преждевременно говорить, пока никаких этих деталей просто не обговаривалось", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что "вряд ли какие-то эвентуальные рассуждения возможны".
Заголовок открываемого материала