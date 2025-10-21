https://1prime.ru/20251021/peskov-863765974.html
Песков прокомментировал возможность участия лидеров ЕС в саммите в Венгрии
Песков прокомментировал возможность участия лидеров ЕС в саммите в Венгрии
2025-10-21T13:48+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
венгрия
дмитрий песков
ес
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Говорить о возможном участии лидеров стран ЕС в саммите РФ-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Пока преждевременно говорить, пока никаких этих деталей просто не обговаривалось", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что "вряд ли какие-то эвентуальные рассуждения возможны".
рф
венгрия
Новости
