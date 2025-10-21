Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мужчина умер после глотка из банки пива - 21.10.2025
Мужчина умер после глотка из банки пива
Мужчина умер после глотка из банки пива - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мужчина умер после глотка из банки пива
В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как попробовал пиво из банки, сообщает издание Mirror. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T17:23+0300
2025-10-21T17:23+0300
общество
новая зеландия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/21/771132156_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c83060b8fd82a45289de24911135bfe0.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как попробовал пиво из банки, сообщает издание Mirror.Как уточняет издание, в начале марта 2023 года 21-летний житель Окленда, вернувшись с работы, принес домой упаковку канадского пива Honey Bear Beer, которую ему подарил начальник. Уже после первого глотка напиток показался ему странно соленым.Через несколько минут после употребления пива молодой человек начал проявлять беспокойство и агрессивное поведение. Его лицо стало синеть, и состояние стремительно ухудшалось. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому из-за полиорганной недостаточности. Через пять дней наступила остановка сердца, от которой он скончался, говорится в статье.В ходе расследования выяснилось, что в банке пива оказался жидкий метамфетамин. Новозеландская полиция начала проверку и раскрыла международную сеть распространителей наркотиков. В Окленде был обнаружен склад с примерно 700 килограммами метамфетамина в жидкой форме. Наркотик также нашли в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и в пиве из Торонто, подводит итог издание.
новая зеландия
сша
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/21/771132156_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_425a99cc1b6131e973472549fd179ec9.jpg
1920
1920
true
общество , новая зеландия, сша
Общество , НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, США
17:23 21.10.2025
 
Мужчина умер после глотка из банки пива

Mirror: новозеландец умер после одного глотка жидкого метамфетамина вместо пива

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как попробовал пиво из банки, сообщает издание Mirror.
Как уточняет издание, в начале марта 2023 года 21-летний житель Окленда, вернувшись с работы, принес домой упаковку канадского пива Honey Bear Beer, которую ему подарил начальник. Уже после первого глотка напиток показался ему странно соленым.
Через несколько минут после употребления пива молодой человек начал проявлять беспокойство и агрессивное поведение. Его лицо стало синеть, и состояние стремительно ухудшалось. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому из-за полиорганной недостаточности. Через пять дней наступила остановка сердца, от которой он скончался, говорится в статье.
В ходе расследования выяснилось, что в банке пива оказался жидкий метамфетамин. Новозеландская полиция начала проверку и раскрыла международную сеть распространителей наркотиков. В Окленде был обнаружен склад с примерно 700 килограммами метамфетамина в жидкой форме. Наркотик также нашли в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и в пиве из Торонто, подводит итог издание.
Росстандарт: новый ГОСТ на пиво поможет очистить рынок от фальсификата
ОбществоНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯСША
 
 
