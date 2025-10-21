Мужчина умер после глотка из банки пива

https://1prime.ru/20251021/pivo-863778151.html

В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как попробовал пиво из банки, сообщает издание Mirror. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как попробовал пиво из банки, сообщает издание Mirror.Как уточняет издание, в начале марта 2023 года 21-летний житель Окленда, вернувшись с работы, принес домой упаковку канадского пива Honey Bear Beer, которую ему подарил начальник. Уже после первого глотка напиток показался ему странно соленым.Через несколько минут после употребления пива молодой человек начал проявлять беспокойство и агрессивное поведение. Его лицо стало синеть, и состояние стремительно ухудшалось. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому из-за полиорганной недостаточности. Через пять дней наступила остановка сердца, от которой он скончался, говорится в статье.В ходе расследования выяснилось, что в банке пива оказался жидкий метамфетамин. Новозеландская полиция начала проверку и раскрыла международную сеть распространителей наркотиков. В Окленде был обнаружен склад с примерно 700 килограммами метамфетамина в жидкой форме. Наркотик также нашли в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и в пиве из Торонто, подводит итог издание.

