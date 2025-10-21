Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план "Ковер" введен в нескольких районах региона. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
00:33 21.10.2025
 
В Пензенской области отменили план "Ковер"

В Пензенской области отменили план «Ковер»

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план "Ковер" введен в нескольких районах региона.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
 
