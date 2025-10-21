В Пензенской области отменили план «Ковер»

https://1prime.ru/20251021/plan-863736732.html
2025-10-21T00:33+0300
общество
экономика
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области. Позднее он добавил, что план "Ковер" введен в нескольких районах региона.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
