https://1prime.ru/20251021/platezhi-863777027.html
Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ
Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ
Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:57+0300
2025-10-21T16:57+0300
2025-10-21T16:57+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают "Известия"."Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.В статье говорится, что изменения будут внесены в Жилищный кодекс с целью создания единой цифровой платформы для управления ЖКХ. Электронные квитанции будут доступны как в системе ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.В Минстрое полагают, что новый подход повысит надежность рассылки платежных документов жителям. Министерство также отметило, что возможность выбора способа оплаты коммунальных услуг, предусмотренная Жилищным кодексом, останется доступной для удобства граждан России
https://1prime.ru/20251021/zhku-863769578.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e1d9a8a58cd99df31da95dc158dc3ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ
В России планируют полностью перейти на электронные платежи за ЖКУ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают
"Известия".
"Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
В статье говорится, что изменения будут внесены в Жилищный кодекс с целью создания единой цифровой платформы для управления ЖКХ. Электронные квитанции будут доступны как в системе ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.
В Минстрое полагают, что новый подход повысит надежность рассылки платежных документов жителям. Министерство также отметило, что возможность выбора способа оплаты коммунальных услуг, предусмотренная Жилищным кодексом, останется доступной для удобства граждан России
В Госдуме назвали сроки внедрения электронных платежей за ЖКУ