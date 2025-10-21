https://1prime.ru/20251021/platezhi-863777027.html

Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ

Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ - 21.10.2025, ПРАЙМ

Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ

Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T16:57+0300

2025-10-21T16:57+0300

2025-10-21T16:57+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают "Известия"."Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.В статье говорится, что изменения будут внесены в Жилищный кодекс с целью создания единой цифровой платформы для управления ЖКХ. Электронные квитанции будут доступны как в системе ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.В Минстрое полагают, что новый подход повысит надежность рассылки платежных документов жителям. Министерство также отметило, что возможность выбора способа оплаты коммунальных услуг, предусмотренная Жилищным кодексом, останется доступной для удобства граждан России

https://1prime.ru/20251021/zhku-863769578.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия