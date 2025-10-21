Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16:57 21.10.2025
 
Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежи за ЖКУ

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министерство строительства разработало законопроект, который предусматривает переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают "Известия".
"Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
В статье говорится, что изменения будут внесены в Жилищный кодекс с целью создания единой цифровой платформы для управления ЖКХ. Электронные квитанции будут доступны как в системе ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.
В Минстрое полагают, что новый подход повысит надежность рассылки платежных документов жителям. Министерство также отметило, что возможность выбора способа оплаты коммунальных услуг, предусмотренная Жилищным кодексом, останется доступной для удобства граждан России
