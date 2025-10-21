Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минимальную зарплату в Подмосковье увеличат с 1 ноября - 21.10.2025
Минимальную зарплату в Подмосковье увеличат с 1 ноября
экономика
общество
московская область
общество , московская область
Экономика, Общество , Московская область
12:30 21.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минимальную заработную плату в Подмосковье увеличат с 1 ноября, с этого момента минимальный размер оплаты труда составит 24,5 тысячи рублей, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
"Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года - минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей", - сказал Кирюхин, слова которого приводит пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
По словам ведомства, общее повышение составит более 20% по сравнению с текущим уровнем минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 23 тысячи рублей.
"Важно отметить, что новое правило будет обязательным для всех организаций Московской области, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета. Это означает, что работодатели региона обязаны будут соблюдать новые нормы, что, в свою очередь, создаст более справедливые условия труда для работников", - добавили в пресс-службе.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Реальные зарплаты в России выросли на 4,5 процента
14 октября, 15:57
 
