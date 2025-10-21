https://1prime.ru/20251021/podrobnosti-863777494.html
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет
Telegram-канал Mash.
По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.
Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.
В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.