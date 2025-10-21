Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика - 21.10.2025
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика - 21.10.2025, ПРАЙМ
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.
17:04 21.10.2025
 
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика

Mash: Сергей Политик долгое время вел борьбу с закладчиками в подъезде

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.
Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.
В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.
 
