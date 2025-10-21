Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов - 21.10.2025
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов
Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская... | 21.10.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях", - говорится в сообщении. В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится. Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.
09:38 21.10.2025
 
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов

В Ленинградской и Псковской областях временно изменят расписание поездов

© РИА Новости . Максим Блинов
Электропоезд - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях", - говорится в сообщении.
В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" ПсковСанкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится. Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.
Поезд "Буревестник" вернется на маршрут Нижний Новгород — Москва в декабре
1 октября, 10:15
