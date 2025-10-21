https://1prime.ru/20251021/poezd-863744726.html
В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов
2025-10-21T09:38+0300
2025-10-21T09:38+0300
2025-10-21T09:38+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях", - говорится в сообщении. В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится. Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.
