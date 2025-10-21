https://1prime.ru/20251021/poezd-863744726.html

В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов

В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской и Псковской областях изменят расписание поездов

Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T09:38+0300

2025-10-21T09:38+0300

2025-10-21T09:38+0300

бизнес

россия

псков

санкт-петербург

псковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cce418c7523ef58455350e6315b5d507.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях", - говорится в сообщении. В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится. Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.

https://1prime.ru/20251001/poezd--863029544.html

псков

санкт-петербург

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, псков, санкт-петербург, псковская область